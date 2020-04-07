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Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı

Samsun'da 2 çocuk babası 23 yaşındaki genç, doğal gaz firması tarafından evinin sayacının söküldüğünü ileri sürerek bir evin çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

07.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:58
Doğal gaz firması sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı
Samsun 'da 2 çocuk babası 23 yaşındaki genç, doğal gaz firması tarafından evinin sayacının söküldüğünü ileri sürerek bir evin çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Ümit Kaya, evindeki doğal gaz ücretini ödeyemeyince SAMGAZ tarafından saati mühürlenerek doğal gazı kesildi. Ümit Kaya bu kez doğal gazı kaçak olarak kullanmaya başlayınca SAMGAZ tarafından saatinin tamamen söküldüğünü iddiasıyla 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahsı çatıda gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gencin düşme ve atlama ihtimali üzerine önlem aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli müzakereci polis memuru Yücel Ergenekol çatıya çıkarak Ümit Kaya'yı kısa sürede ikna edip intihar eyleminden vazgeçirdi. Polis tarafından çatıdan indirilen Ümit Kaya, kendisi için gelen ekiplere hitaben "Bu kadar insandan özür diliyorum. Ben bunaldığım için çatıya çıktım" dedi.

SAMGAZ tarafından doğal gazının kesildiğini, kaçak kullanmak zorunda kaldığını ve bu kez de firma tarafından sayacının tamamen sökülüp götürüldüğünü iddia eden Ümit Kaya, "Doğal gazımı kestiler. Kaçak kullanıyordum. 2 gün önce saati bile söktüler. 2 çocuğum var, 9 nüfusumuz var. Babamın engelli maaşı var. 500 lira gelirim var. Borç harç bir dükkan açtım. O da olmadı" ifadelerini kullandı.

Ümit Kaya ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMGAZ ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği konu hakkında açıklama yapamayacaklarını bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Kaya, Samsun, Polis, 3. Sayfa
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