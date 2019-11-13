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Doğal gaz zamlandı kömür ve oduna talep arttı

Üst üste gelen doğal gaz zamları kömür ve oduna talebi arttırdı.

13.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:59Doğal gaz zamlandı kömür ve oduna talep arttı
Üst üste gelen doğal gaz zamları kömür ve oduna talebi arttırdı.

'de odun ve kömür satışı yapan esnaf bu sene yapılan zamlardan dolayı doğal gaza geçişin azaldığına dikkat çekerek, odun ve kömüre ise talebin arttığını ifade etti. Doğal gaz zammına karşılık odun ve kömür fiyatlarında düşüş olduğunu hatırlatan esnaf, yaklaşan kış mevsimi öncesinde doğal gaza yapılan zamların işlerini olumlu etkilediğini de kaydetti.

Geçen sene ton bazında satılan kömürün yüzde 15 ucuzladığını ifade eden esnaf Şaban Yılmaz, "Satışlarımız şu an umduğumuz gibi devam ediyor. Geçen sene bin 300-bin 400 arasında değişen kömürün ton fiyatı, bu sene bin 100 civarında, yani kura göre fiyatlar ucuzladı. Tabi kömürün kalitesine göre fiyatta değişme oluyor" dedi.

"Doğal gaza yapılan zamlar satışlarımızı olumlu etkiledi"

Maliyetinden dolayı doğal gaza geçişin düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Doğal gaza gelen zamlardan sonra talebimiz arttı. Çünkü milletin alım gücü düştü. Doğal gaza geçiş yavaşladı. Çünkü maliyet çok yüksek. Geçen seneye göre doğal gazda yüzde 35-40 yakın zamlandı. Bu da vatandaşları etkiliyor. Doğal olarak vatandaşlar alternatif ısınma yöntemine yöneliyor. Kömür satışı da hem ucuzlaması hem de alternatif ısınma olarak görülmesine bağlı yükseliyor" şeklinde konuştu.

"Devlet sadece ihtiyaç sahiplerine kömür versin"

Devletinin kömürü gerçekten ihtiyaç sahiplerine vermesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Devlet kömürü gerçekten ihtiyaç sahiplerine versin. Kime verilmesi gerektiği iyice araştırılsın. Çünkü devletin verdiği kömür muhtaç olmayana da gidiyor ve bir süre sonra bunlar bu kömürü satıyor. Bu da bizi hem üzüyor hem de satışımızı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Oduncu esnafı İbrahim İnce de odun satışlarının arttığını ve bunu doğal gaza yapılan zamlara bağladıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Şaban Yılmaz, Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: İHA

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