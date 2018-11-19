Doğal Gaz Zehirlenmesi

Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde doğal gaz sızıntısından etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı
Mahallesi 2. Deveci Sokak'ta bulunan apartman dairesinin doğal gaz tesisatında sızıntı meydana geldi.
Gazdan etkilenen Erol, eşi Şenay, çocukları Mustafa ve Yiğit ile kız kardeşi Şevkat Yetiş, 112 Acil Servis
ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bursagaz
ekiplerince yapılan incelemede doğalgaz tesisatında bağlantı hatası tespit edildi.
Bağlarbaşı,Osmangazi,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 07:24