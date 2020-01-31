Haberler » Güncel » Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1) - Haber

Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

31.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:24Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

ORDU'nun ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. ekipleri alevlere müdahale ediyor.



İtfaiye, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:43:23