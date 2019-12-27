Doğal güzellik denince akla gelen ilk marka: İnci Soydan

Gelin doğal güzellik uygulamalarını, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, evde uygulayabileceğiniz doğal tarifleri Esen Soydan'dan dinleyelim.

Mesleğe nasıl başladınız, eğitiminiz nedir?

İnci Soydan'in kızı olunca, kaderim de bu sektörde oldu. Bilkent İktisat mezunuyum. Aslında bu mesleğe başlamam biraz kendi cilt sorunumla oldu. Annem bir spor salonu açacaktı, benim cildim kötü olunca, cilt bakımı da koyalım bari dedi. Sonra personeli denetleyebilmek için, cilt bakımı yapmayı öğrendi. Daha işyeri açılmadan, annem öğrendiklerini cildimde pratik yapmak için bakımlar yaptı. Surecin en başından tecrübeyle birlikte sektörün içinde yaşamaya başladım. Sonra her gelen müşterinin bakımında, onlarla sohbet ederken, meğerse bu işi öğrenmişim.

Kurumsal hayatta da hep kozmetik firmalarında çalıştım, mezun olduğumda Tekin Acar Cosmetics'te çalıştım. Orası bana sektörel okul oldu. Sonrası da hep kozmetik ve güzellik oldu. yani yaklaşık 30 senedir güzellik işinin içindeyim. Başlamam epey erken oldu.

Kadınlara yaşı sorulmaz ama sizin yaşınızı merak ettik. Yaşınıza göre genç duruyorsunuz…

41 yaşındayım. Minyon olmamın avantajı var. Ve tabii yaptığım meslek ve cilt sorunlarım benim cildimin yaşlanmasını geciktiriyor. Ki ben cildimin nasıl olması gerektiğini bildiğim için cildimi yaşlı buluyorum. Daha iyi olabilir ama tembelim biraz.

Bunca senedir güzellik sektörünü bilen birisi olarak, Türkiye'yi bu konuda nasıl görüyorsunuz?

Türkiye aslında alternatif açısından çok zengin. Güzellik adına her türlü imkâna ulaşabiliyoruz. Ama aşırı bilinçsizlik var. Eskiden dergiler okunurdu, güzellik köşelerinde editörler eksiyi artıyı çok güzel anlatırdı. Bizler bu dergileri okuyan nesildik. Şimdi sadece sosyal medyada, sponsorluklarla dolaşan bilgi kirliliği var. Bir şey moda oldu mu herkes onu yaptırıyor. Yaşına veya cildine uygun olup olmadığına bakmıyor bile. Dışarı çıkınca, herkesin suratını aynı görüyoruz. Bu 3. dünya trendi ne yazık ki. Yaptığım seyahatlerde bunu çok daha iyi gözlemleyebiliyorum. Avrupa ülkelerinde kadınlar doğal şekilde yaşlanıyorken, Türki ülkelerde ve Araplarda suni bir şekilde yaşlanma görüyorum.

Yani yaptırılan işlemleri yanlış mı buluyorsunuz?

-Direk yanlış diyemem. Ama aşırı buluyorum, çizgilerle barışık olmalıyız sonuçta yaşanmışlığın izi onlar. Herkesin aynı tip olmasını hoş bulmuyorum.

Siz hiç yaptırmadınız mı bu işlemleri?

Yaptırdım 2-3 kere. Zaten yüzümün aldığı suni ifadeyi görünce bu işin mantıklı olmadığına karar verdim ve vazgeçtim. Sonuçta bilinçsizlik vardi bende de.

İleride yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Kendimdeki neticeden çok mutluyum. Kaslarıma ve cilt dokuma iyi baktığım sürece ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum.Ben bu konuda hep kol örneğini veriyorum.Kolumuz sarktığında, gidip doktora kolum sarktı bunu felç et demiyoruz. O sarkmayı gidermek için, spor yapıyoruz. Ama yüzümüzde nedense aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Yememiz içmemiz organik ve sağlıklıyken yüzümüze uyguladıklarımız tamamen sentetik kimyasal. Beslenmemizde gösterdiğimiz özeni, cildimize de göstermemiz gerekir.

Ben hem kendime hem de müşterilerime electro akımla yüz kaslarını çalıştıran lifting, yüz jimnastiği ve yüz masajı uyguluyorum. Çok şükür, aldığımız neticeler şahane

Peki dolgu botoks gibi uygulamalara alternatif neler tavsiye edersiniz? Beyler ve bayanlar ciltlerinde yaşlanmayı nasıl engelleyebilirler?

Su içilmesi çok önemli bir konu. Su, cildin nemli kalmasını sağlar, kuruluktan kaynaklı çizgilerin oluşmasını engeller.

Beslenme, tüm sağlığımızı etkilediği gibi cildinizin sağlığını da etkiliyor. Sigara ve alkolün cilde zarar verdiği artik yadsınamaz bir gerçek. Kötü beslenme alışkanlığı olan kişiler daha çabuk yaşlanıyor.

Cildin güzelce temizlenmesi başka önemli bir konu. Makyaj olmasa bile, günün sonunda yüzün yıkanması ve temizlenmesi lazım.

Ayda bir yaptırılacak düzenli bakım sayesinde de cildin formu korunur, derinlemesine temizlenir ve cildin ihtiyacı olan besinler cilde verilir.

Yüz jimnastiği benim için çok önemli. Yüz yogası olarak bilinen, yüz kaslarını çalıştıran egzersizler, mimik çizgilerini çok ciddi şekilde engelliyor.

Bize gelen müşterilerimize muhakkak evde yapacakları hareketleri de gösteriyorum. Yani ev ödevi veriyorum.

Özetlersek; yüz egzersizleri, su içmek, temizlik ve düzenli bakım yaptırmak.

Bize çok pratik günlük bakım tarifleri verebilir misiniz?

Makyaj temizlemek için susam yağı çok etkili. Üstüne ıhlamur veya yeşil çaydan artani tonik olarak kullanmak etkili ve pratik. Üstüne peeling de yapmak istenirse;1 çay kaşığı esmer şekeri yarım yumurta beyazıyla karıştırıp, yüze sürülüp 2 dakika beklettikten sonra dairesel hareketlerle peeling uygulanır. Sonrasında serum olarak herhangibir mevsim meyvesinin kabuğucilde sürülebilir. En sonunda da nemlendiriciyle yüze masaj yapılır. Uygulaması oldukça kolay, hiçbir bahane gerektirmeyen günlük doğal bir ritüel bu.

Anneniz İnci Soydan'ın veya sizin tariflerinizi nerede bulabiliriz?

Instagram hesabımızda elimden geldiğinde paylaşım yapıyorum. Ayrıca yazdığım bir kitap var. Komik bir bakım kitabı. Umarım tembelliği bırakıp, bir an önce kitabıma son noktayı koyacağım. Her yaşta kadının keyifle okuyacağı eğlenceli bir bakım kitabı oluyor.