Doğal güzellikler şehri Kırklareli, kışın da misafirlerini bekliyor

Doğa turizminin gözde şehirlerinden Kırklareli , ormanları, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ve Istranca ormanları, özellikle sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor.İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor.Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.Ormanda, Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün.Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında da bugünlerde ayrı bir güzellik yaşanıyor.Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ormanlar, bugünlerde fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliğe de tanıklık ediyor.Kırklareli, karlı kış gününde ormanlarda kamp yapmak, Longoz ormanlarında kano turu ve kuşları gözlemlemek isteyen, tarihi eserleri, benzersiz doğal güzellikleri ve lezzetleriyle alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapacak.Görülmeye değer yerlerKaradeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, kış ve doğa turizmini bir arada geçirmek isteyenlere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde, içerisinde çok sayıda yarasa ile ikinci jeolojik zamana ait mermerler bulunan, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan Dupnisa Mağarası, görülmeye değer yerler arasında yer alıyor.Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'de tarihi açıdan ayrı bir önem taşıyor.Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni gezdikten sonra, Kıyıköy beldesinde doğa ile baş başa bir tatil geçirilebilir."Kırklareli turizme her mevsim uygun"Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği (DEKAT) Başkanı Sırrı Tayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her mevsim turizm faaliyetleri yapılabileceğini, İğneada ve Kıyıköy'ün her mevsim görülmesi gerektiğini söyledi.Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda özellikle kar yağdığı zaman orman içlerinde kamp kurduğunu anlatan Tayan, "Doğayı seyrediyor, kar görüyor ve piknik yapıyorlar. Kırklareli, turizme her mevsim uygun. Şu anda sonbahar ve fotoğraf sanatçıları bölgeye akın etmiş durumda. İnsanlar son yıllarda burayı merak ediyor. Oksijen bol, doğa tarih her şey burada var. Burası Türkiye'nin saklı cenneti." diye konuştu.Tayan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.