Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

Güney Ege'de maviyle yeşilin bütünleştiği büyüklü küçüklü birçok koya sahip Muğla , "mavi yolculuk" yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor."Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen, her yıl üç milyondan fazla turisti ağırlayan ve 1484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla, farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin tatil hayallerine ev sahipliği yapıyor.Kent, doğası ve yeşilin maviyle bütünleştiği cennet koylarıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Muğla'nın ünlü koylarının masmavi sularında yapılan "mavi yolculuk", bölgede tatil yapanların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.Turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkmayı tercih ediyor.Ünlülerin yazlık mekanı haline gelen Bodrum 'un Turgutreis, Gümüşlük, Bitez, Göltürkbükü, Yalı, Ortakent-Yahşi, Yalıkavak ve Gündoğan, Fethiye'nin Ölüdeniz ve Göcek, Ortaca'nın Dalyan, Marmaris'in Beldibi, İçmeler, Armutalan ve Bozburun, Ula'nın Akyaka, Milas'ın Güllük, Datça'nın ise Palamutbükü mahalleleri turizmin "sosyetik mahalleleri" olarak biliniyor.Fethiye'nin ünü dünyaya yayılan Ölüdeniz ilçesi, kumsalı, denizi ve dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'ı ile yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor.Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum yarımadasının birbirinden güzel koylara kurulmuş pek çok yerleşim birimi ve plajları cezbediyor.Gözde turizm merkezlerinden Marmaris de özellikle lüks yatlarıyla gelen ünlülerin tercihleri arasında yer alıyor.Doğal zenginliklere sahipİstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın, Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki en önemli doğal zenginliklerine sahip kenti olduğunu söyledi.Muğla'da yaşayanların şanslı olduğunu ifade eden Dinç, "Tatil planlarının bu bölgede yapıldığını görmek, bizler açısından sevinç ve mutluluk verici. Bizler, şanslı olduğumuz bu güzel bölgenin doğal güzelliklerini koruduğumuz sürece deniz turizmi daha uzun yıllar sürecektir." dedi.Turizm sezonunda yoğun bir deniz trafiği yaşadıklarını belirten Dinç, şöyle konuştu:"Bodrum bu yıl, geçtiğimiz yıllara oranla yüksek sayıda, mega yat diye tabir ettiğimiz 100 metre üzeri yat ağırladı. Dünyanın ünlü birçok ismini de burada konuk ettik. Bunlar Bodrum, Muğla ve ülkemiz için gerçekten sevindirici gelişmeler. Hiç zaman kaybetmeden şimdiden önümüzdeki yılın da planlamalarını, aksaklık yaşadığımız yerleri, problem olarak gördüğümüz yerlerin çözüm noktasında çalışmalarımıza başlayarak, 2020 yaz sezonunun planlamasını yapmak istiyoruz."Ünlülerle karşılaşmanız mümkünBodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da kenti tercih edenler arasında dünyanın tanınmış sanatçıları, tiyatrocuları, futbolcuları, iş insanları olduğunu bildirdi.Kentte özgürlük, rahatlık, huzur olduğunu anlatan Kavala, "Gelenler mutlu ve memnun olarak buradan ayrılıyor." dedi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'un son yıllarda özellikle üst gelir grubu turistlerin tercih ettiği bir yer haline geldiğini kaydetti.Bodrum'da misafirler için her türlü imkanın mevcut olduğunu anlatan Aras, "Kentimizin turizm ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Özellikle yat turizmi için gelen misafirler var. İyi hizmet veren marinaların yanında büyük marka oteller de var. O yüzden dünyanın her tarafından hem ünlü, hem de yüksek gelir grubuna sahip isimler son yıllarda Bodrum'u daha çok tercih ediyorlar." diye konuştu.