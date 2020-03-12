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Doğal Hayatın Keyfini çıkartıyor

Trt 1 ekranlarında yayınlanacak Hay Sultan dizisinde Çetin Tekindor ile birlikte seyirciyle buluşacak olan Gülper Özdemir çekimler öncesi tatilin keyfini çıkartıyor.

12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:28
Doğal Hayatın Keyfini çıkartıyor

Sinop 'ta yaşayan ailesinin yanında tatil yapan güzel oyuncu,sosyal medyada odun keserken ve tavukları beslerken fotoğraflarını paylaştı.

Doğal hayatın keyfini çıkartan Özdemir şehrin karmaşasından kaçarak çekimler öncesinde enerji depoladığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sinop, Güncel

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