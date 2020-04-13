Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi

Giriş çıkış yasağının uygulandığı büyükşehirlerin arasında kalması nedeniyle doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.

13.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:46
Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi
Giriş çıkış yasağının uygulandığı büyükşehirlerin arasında kalması nedeniyle doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis 'te polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, büyükşehirler Hatay ve Gaziantep ile komşu olması nedeniyle doğal karantina ortamı oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları denetledi. Araçlarda sürücünün yanında oturan kişileri arka koltuğa geçmeleri için uyaran polis ekipleri, yayaları da maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Hatay, Polis, Kilis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiası - Haber 16:29: Şüpheli ölümlere Adli Tıp Kurumu'nda koronavirüs testi - Haber 16:29: Jandarmadan 12 yaşındaki Aslı'ya doğum günü sürprizi - Haber 16:28: Minik Buğra'nın hayali gerçek oluyor - Haber 16:28: Marmara Bölgesi'nin genelinde çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler