Doğal taş ihracatı 1,864 milyar dolar olarak gerçekleşti

Diğer tüm sektörlere hammadde üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan sektörün 2020'de yeni bir maden yasasına kavuşacağını da açıklayan Dinçer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlığını yaptığı yasanın sektöre dinamizm getirmesini beklediklerini kaydetti. Dinçer, yeni maden yasası ile yarı kapasite ile çalışan tesislerin tam kapasite üretime geçebileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer tüm sektörlere hammadde üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda bulunan maden sektörünün 2019 ihracat rakamları açıklandı. İMİB Başkanı Aydın Dinçer tarafından yapılan açıklamada, sektörün 2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığı, doğal taşın bu rakam içindeki payının ise 1,864 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de bulunduğunu, bunun yanı sıra 150 farklı türde de doğal taş çeşitliğinin olduğunu dile getiren Dinçer, ülke olarak sahip olduğumuz mermer çeşitliliğini ise 650 olarak açıkladı. Böylesine büyük bir zenginliği ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir noktada değerlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Dinçer, Türk madeninin 197 ülkede kullanıldığını, bundan sonraki amaçlarının pazarlarda derinleşmek olduğunu kaydetti.