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Doğal taş tasarım yarışmasına başvurular başladı

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan "Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

12.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:35
Doğal taş tasarım yarışmasına başvurular başladı

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan "Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

"Daha güçlü bir gelecek için evde kalırken tasarla, hem bugüne hem de yarına sahip çık" mottosuyla düzenlenen ve son katılım tarihi 14 Ağustos olarak açıklanan yarışmanın bütün süreçleri online olarak yürütülecek.

Doğal taşların tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılması, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için düzenlenen yarışma 'öğrenci' ve 'profesyonel' olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan yarışma için yapılan duyuruda; evde kalırken üretmeleri, tasarlamaları hem bugüne hem de yarına sahip çıkmaları istendi.

Türk doğal taş sektörünün sürdürülebilir bakış açısıyla büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak hedefindeki yarışmaya; "Mimari, Kentsel Alanlar, Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri" başlıklarından sadece biri ile katılım sağlanabiliyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından düzenlenen yarışma kapsamında Türk doğal taşlarının kullanılması zorunluyken, toplam maden ihracatında 1,8 milyar dolarlık yer kaplayan mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit, bazalt kullanımı ise öncelikli materyaller olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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