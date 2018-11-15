Doğal Ürünler Müşterilerini Bekliyor

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi ile Meramlıların doğal ürünlere en kolay yoldan ulaşmaları amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Meram Belediye Başkan Vekili Seyhan Taşbaşı,pazarın hem ekonomiye hem sağlığa hem de istihdama katkı sağladığını söyledi.

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi ve Meramlıların en doğal ürünlere kaynağında ilk elden ulaşmaları amacıyla organize edilen 'Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda projesi başladı. Üç gün sürecek programda Meram'ın kırsalında kalan mahallelerindoğal ürünleri Melikşah Pazarının tezgahlarında Meramlıları ve tüm Konyalıları bekliyor olacak. Düzenlenen projenin açılış törenine, Konya Milletvekili 26. Dönem Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Meram Belediye Başkan Vekili Seyhan Taşbaşı, AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili Mehmet Emin Keçeciler, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Fevzi Tosun, Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner , Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"PAZAR, HEM EKONOMİYE HEM SAĞLIĞA HEM İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR"

Pazarın açılış programında konuşan Meram Belediyesi Başkan Vekili Seyhan Taşbaşı, son yıllarda tüm dünyada özelikle gıda ürünlerinde baş gösteren sıkıntıların temelinde, doğallıktan uzaklaşma olduğu hatırlattı.Bu süreçte doğal gıdaların, yöresel ürünlerin kıymetinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Taşbaşı, "Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, gelecekte de sağlıklı nesiller yetiştirmenin bir gereği olduğu görülmektedir.Bilindiği gibi Konya ve Meram; bu konuda oldukça şanslıdır. Topraklarımızda yetişen sağlıklı ürünlerimiz adeta bir şifa kaynağıdır. Bölgemizdeki istihdamı da eklersek, ne kadar doğru bir iş yapıldığını anlamak oldukça kolay olacaktır. Meram İlçe Müdürlüğümüz tarafından; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 2017-2018 yıllarında Meram ilçesinin mahallelerinde sebze-meyve kurutma, paketleme ve pazarlama projesi hayata geçirilerek 300 önder kadın çiftçi ile ortaklaşa uygulanmıştır." diye konuştu.

"KIRSAL KALKINMADA EN BÜYÜK YÜK BAYANLARIN ÜZERİNDE"

Oda olarak birçok proje yürüttüklerini belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner ise konuşmasında '14 köyümüzde 300 bayan çiftçimiz el emeği göz nuru yetiştirdiği ürünleri Konya'nın istifadesine sunarak hem bütçelerine hem sağlığa büyük katkı sağladılar" diye konuştu. Atabiner ayrıca yürüttükleri diğer projeler hakkında da bilgi vererek, projelerine verdiği destekten dolayı Meram Belediyesi'ne ve Başkan Toru'ya teşekkür etti. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazı Emrah Çerez ise yaptığı konuşmada, Meram'ın 40 bin dekarlık alanda ürettiği 215 bin ton sebze ve 8 bin dekarda ürettiği 10 bin ton meyve ile üretime önemli bir katkı sunduğunu hatırlattı. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Fevzi Tosun ise tarımsal üretimde asıl yükü hanımların çektiğine işaret ederek bu önemli çalışmalar için bayan çiftçilere özellikle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan pazarı gezdiler, ürünler hakkında bilgi alıp alışveriş yaptılar. 15-16-17 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda en doğal ürünler müşterilerini bekliyor.