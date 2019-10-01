Haberler » Güncel » Haber

Doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor

Doğal tarım mahsulleri ve yöresel ürünler her Cuma tüketiciyle buluşuyor.

01.10.2019 16:55Doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor
Doğal tarım mahsulleri ve yöresel ürünler her Cuma tüketiciyle buluşuyor.

Hafta sonu lezzetli ve sağlıklı sofralar ise Akasya Cuma Pazarı ile kuruluyor. Bu sayede hem diyetler devam ediyor hem de soğuyan havalarla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi güçleniyor. Havaların soğuduğu ve fiziksel aktivitenin azaldığı günlerde fit kalmak isteyenler beslenmelerine dikkat ediyor. Sağlıklı beslenmenin yolu ise Akasya Cuma Pazarındaki doğal tarım ürünlerinden geçiyor. Hafta sonu kurulan sağlıklı ve lezzetli sofralar sayesinde hem diyet yapmak keyifli hale geliyor hem de vücut direnci artıyor.

Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası'nın kalbi Akasya'da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor. Akasya Cuma Pazarı, her cuma 10.00-20.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü
23:40 İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı
23:40 Hindistan'da polis düzensiz göçmenleri tespit edecek
23:36 "Muse-Bir Esin Perisi Davası" oyunu İstanbullularla buluştu
23:36 Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı
23:30 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:26 Bağdat'taki gösterilerde 3 ölü, 60 yaralı - (2)