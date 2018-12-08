Doğal ve Huzurlu Tatilin Tek Adresi: Bademler Köyü

1962 yılında Mahmut Türkemoğlu önderliğinde kurulan Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin 50 yılı aşan birikimlerinin sonucunda, yaşam felsefemize ve düşünsel yapımıza uygun olarak orta ve uzun vadeli projelerimizden olan "Doğal Yaşam Köyümüz" 315 dekarlık arazimiz üzerinde inşa edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yerelde Kalkınma Planlaması Kapsamında" Kooperatifimizle birlikte gerçekleştirdiği bir projedir.

Yerelde ve kırsalda kalkınmanın,insan ve toplum refahının artırılmasının amaçlandığı "İzmir Modelinin" somut ve öncül örneğidir.

İnsan,Doğa,Sağlıklı Yaşam

Geleneksel folklarik(halk yaşam) kültürümüzden esinlenen, Atatürk ilke ve devrimlerinin çağdaş toplum anlayışını ilke edinmiş,Kooperatifçilik ruhuna ve anlayışı ile harmanlanmış bir yaşam alanı.