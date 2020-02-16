Doğal Yaşam Parkı'na genç tasarımlar

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarım stüdyosu derslerinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki kafeteryaları, kafe işlevinin yanı sıra ziyaretçilerin farklı şeyleri de deneyimleyeceği sergi alanından mutfak atölyelerine kadar farklı işlevlerle yeniden tasarladı.



Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, tasarım stüdyosu dersleri kapsamında her yıl 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan Develi ve Kuğulu Kafeterya'yı farklı işlevlerle yeniden tasarladı. Dersin koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice, "Öğrencilerimiz, yaptıkları inceleme gezileriyle hem mekan analiz yöntemlerini deneyimledi hem de kullanılan yapım yöntemlerini, malzemeleri, iç mekan detaylarını yerinde inceleme ve öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilerden özgün bir yaklaşım geliştirerek üç farklı tasarım koşulu arasında karşılıklı bir ilişki tanımlamalarını istedik. Bu koşullardan biri de kafeterya fonksiyonunun yanı sıra bunu tamamlayacak ve mekana farklı bir karakter kazandıracak ek bir aktivite düşünmeleriydi. Ortaya ilginç ve güzel fikirler çıktı. Öğrencilerimiz, Down Kafe, Vegan ve Vejetaryen Kafe gibi yeniden işlevlendirdikleri bir kafeteryanın yanı sıra bu mekanları aynı zamanda yaşayan yerler haline getirmeyi de amaçlayarak farklı tasarımlarla sergi alanı, mutfak ve hobi atölyesi gibi kullanılmalarını da sağlamayı amaçladılar. Oluşturdukları sunumlarda yapıların iç mekan özelliklerini yansıtan maketlerini de yaparak projelerini tamamladılar" dedi.



Doç. Dr. Gülnur Ballice koordinatörlüğündeki Öğretim Danışmanlığını Dr. Çağrı Özköse Bıyık'ın yaptığı stüdyo dersinde, çalışmaları ise öğretim görevlileri Sevda Balcıoğlu, Rena Ballar, Burcu Özen Kundak, Meltem Eranıl Demirli, Dilara Gür, Serkan Ergün, Hande Uğur Balçu ve Araştırma Görevlisi Selin Karagözler yürüttü. Proje sürecinde ve final jürisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Müdürlüğünde görevli ve İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın tasarım sürecinde görev alan Yüksek Mimar Didem Yaygel, Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Mimarı Mert Uslu ve Mimar Işıl Turan Davas katkıda bulunanlar arasında yer aldı. - İZMİR