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Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı

Kuzey Afrika'da bulunan Ulusal Kruger doğal yaşam parkında, Graeme Mitchley isimli öğretmen yol kenarında bir kartalın yılanı canlı canlı yediği anları videoya çekti.

22.07.2019 19:55 Doğal yaşam parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı

Kuzey Afrika'da bulunan Ulusal Krugerdoğal yaşam parkında, Graeme Mitchley isimli öğretmen yol kenarında bir kartalın yılanı canlı canlı yediği anları videoya çekti.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Öğretmen Graeme Mitchley, parktan yaptığı ziyaret sonrası tam çıkmak üzre iken, kartalın yol kenarında bulunan çalılıklardan yılanı çıkarıp yol ortasına getirdikten sonra yemeye başladığını gördü ve hemen telefonunun kamerasına sarıldı.

CANLI CANLI YILANI PARÇALADI

Kartal pençelerini profesyonel bir pozisyonda kullanarak yılanın zehirli dişlerin kullanmasına kullanmasına mani oldu. Kartalların avlarını yemeden önce öldürdüklerini ama bu kez kartalın yılanı öldürmeden yameye başladığını ve videyou çekerken yılanın kurtulmak için çırpınmasını izlerken büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Kuzey Afrika, Güncel

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