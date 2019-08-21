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Doğal yaşama destek için Londra'dan İstanbul'a pedal çevirdi

İngiliz blog yazarı Lauren Pears, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) destek olmak için bisiklet ile Londra'dan İstanbul'a geldi.

21.08.2019 21:16 Doğal yaşama destek için Londra'dan İstanbul'a pedal çevirdi
İngiliz blog yazarı Lauren Pears, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) destek olmak için bisiklet ile Londra'dan İstanbul'a geldi.
Yolculuğuna sosyal medya hesabında 22 Mayıs'ta yazdığı, "Gün bugündür! WWF'ye para toplamak için Londra'dan İstanbul'a bisiklet yolculuğuna çıkıyorum. Gergin ve hazırlıksızım ama yine de heyecanlıyım." mesajıyla başlayan Lauren Pears, internet üzerinden 893.72 sterlin topladı.
Londra'dan İstanbul'a 4 bin 500 kilometre pedal çeviren Pears'ın yolculuğu 89 gün sürdü.
Pears, doğal yaşama destek amaçlı yaptığı yolculuğun sonunda sosyal medya hesabından, "Londra'dan İstanbul'a bisikletle gelmek mi? Tamamlandı dostum. 89 gün, 4 bin 500 kilometre. Önce evimi bisikletle terk ettim ve bir hedefim vardı; İstanbul'a ulaşmak. Olağanüstüydü ama başardım." mesajını paylaştı.

İstanbul, Londra, Spor

Kaynak: AA

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