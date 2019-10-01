Doğal yaşamın korunması için bir kez daha destek ver!

Geçtiğimiz yıl WWF- Türkiye ve National Geographic işbirliğiyle 20.000 yavru yeşil deniz kaplumbağasını denize ulaştıran Nesquik, daha fazla hayvanı doğaya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. WWF-Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara bu yıl bir kez daha destek olan Nesquik, 20.000 yavru yeşil deniz kaplumbağasının ve sayıları belirlenecek olan yunusların doğal yaşam alanlarında korunmasını sağlayacak. Küçük yaşlardan itibaren kazanılan hayvan sevgisinin çocukların duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağladığı bilinciyle çalışmalarına yön veren, yeni sosyal sorumluluk projesiyle çocukların doğayla ilgili farkındalıklarını da artırmayı hedefliyor.

Her paketle sen de yaşamı tehdit altında olan canlılara destek ol!

Eylül 2019 – Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje boyunca kampanya görseli taşıyan Nesquik kahvaltılık gevrek paketlerini satın alan tüketiciler, Türkiye'deki yeşil deniz kaplumbağalarının ve yunusların doğal yaşam alanlarında korunmasına destek olacak. Kampanyalı paketlerde yaşamı tehdit altında olan yabani hayvanlardan saz kedisi, yunus, deniz kaplumbağası ve boz ayı ile ilgili önemli bilgiler de tüketicilerle buluşacak.

Türkiye'de yaşamı tehdit altında olan bazı canlılar

Saz Kedisi

·Boz renkli saz kedisi, ince uzun bacaklara sahiptir. Gece-gündüz aktif olan saz kedileri deniz, göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Yavrularını ağaç kovukları, sık çalılıklar veya tilki, porsuk gibi hayvanların terk ettiği yuvalarda saklarlar.

·Saz kedisi ülkemizde tehlike altındaki türlerdendir. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlarının azalması tehditleriyle karşı karşıyadır.

Yeşil Deniz Kaplumbağası

·Okyanuslarda 7 farklı deniz kaplumbağası türü bulunuyor. Bunlardan Pasifik Okyanusu'ndaki deri sırtlı deniz kaplumbağası ve Akdeniz'deki yeşil deniz kaplumbağası kritik düzeyde tehdit altındaki türler arasında yer alıyor.

·Bir deniz kaplumbağasının yaşam süresi 25-50 yıldır. Akdeniz Havzası'ndaki dişi yeşil kaplumbağaların %50'den fazlası Akdeniz kıyılarımıza yuva yapıyor. Son onüç yılda Adana - Akyatan'da 200 bin yavru deniz kaplumbağasının deniz ulaşması sağlandı.

Yunus

·Denizlerimizde mutur, afalina ve tırtak olarak bilinen 3 yunus türü yaşıyor. Yunuslar, yaşam alanlarının kaybı,deniz ve ses kirliliği, kazayla ağlara takılma gibi tehditlerle karşı karşıyalar.

·Yunusların ağırlıkları ortalama 200 kg'dir.

·Yunuslar deniz ortamındaki besin piramidinin en üst seviyesinde yer alan canlılardan biridir ve kirlilikten ciddi şekilde zarar görürler.

Boz Ayı

·Yaşadıkları doğal alanlarda besin piramidinin en üstünde bulunan boz ayılar, Türkiye faunasının önemli türlerinden biridir. Beslenme, üreme, barınma gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için geniş ve güvenli alanlara ihtiyaç duyarlar.

·Bir doğal alandaki ayı nüfusu, içinde bulunduğu ekosistemin sağlıklı olduğunun göstergesidir.

·Onların varlığı, avladıkları geyik, karaca ve yaban keçisi gibi türlerin de varlığının işaretidir. Hem etçil hem otçul olduğundan, varlıkları bu besin çeşitliliğine bağlıdır.