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Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı

Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı Hafriyat çalışması esnasında doğalgaz borusuna zarar verilmesiyle başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep olduBURSA - Bursa'da hafriyat çalışması yapılırken doğalgaz boru hattında meydana gelen yangın, korku dolu...

28.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:29
Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı
Hafriyat çalışması esnasında doğalgaz borusuna zarar verilmesiyle başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu
BURSA - 'da hafriyat çalışması yapılırken doğalgaz boru hattında meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bursagaz ve itfaiye ekipleri seferber olurken, yangın 10 dakika içinde kontrol altın alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 38.Cadde'de saat 17.03'de hafriyat yapılırken boru hattına zarar verildi. Hatta zarar verilmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Demirtaş Grubu'ndan 3, Balıklı Grubu'ndan 2 itfaiyeyle olaya müdahale edildi. Ekiplerin 7 dakikada müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgeye Bursagaz ekipleri de sevk edilirken, alevlerin yükselmesi sebebiyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursagaz ekipleri de gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Olay sebebiyle polis de soruşturma başlattı.
Doğalgaz borusunu patlattılar, alevler korku dolu anlar yaşattı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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