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Doğalgaz faturaları artınca vatandaş ısınmak için çareyi elektrikli battaniyede buldu

Doğalgaz faturalarındaki artış karşısında vatandaşlar alternatif ısınma yollarına yöneldi. Son dönemde en çok talep gören ısıtıcı ürün ise elektrikli battaniye oldu.

09.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:23

Doğalgaz fiyatlarındaki yükseklik, vatandaşı elektrikli ısıtıcı ve battaniyelere yönlendirdi. Mağazaların satışa sunduğu "ısıtıcı ürünler" arasında en çok rağbet gören ürün elektrikli battaniyeler oldu.

STOKLAR TÜKENDİ

Bazı mağazalar ise elektrikli battaniye stoklarının tükendiğini belirtti. Diğer ısıtıcı ürün alternatifleri arasında bölgesel ısıtma sağlayan ve masaj yapan ürünler de en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Elektrikli battaniyeler fiyatı 40 liradan başlarken, tutumlu kullanıldığında doğalgazın çok daha altında maliyeti olduğu biliniyor.

Doğalgaz faturaları artınca vatandaş ısınmak için çareyi elektrikli battaniyede buldu

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