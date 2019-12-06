Doğalgaz faturasını düşürmek isteyenler için altın değerinde 7 öneri

Tüketiciler, her yıl artan doğalgaz fiyatları karşısında, faturalarla baş etmeye çalışıyor. Kışın gelmesiyle de vatandaşın aklında tek bir soru oluştu; "Kombiyi nasıl yakarsak daha fazla tasarruf ederiz."

GECE KOMBİNİZİ KAPATMAYIN

Kışın nasıl tasarruf elde edilebileceği ve verimli bir kullanım sağlanabileceği ile ilgili alınabilecek basit tedbirleri derledik. Öncelikle kombi bakımını yetkili servislere yaptırarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerekli. Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.

GÜNDÜZ 22, AKŞAM 17 DERECE OLMALI

Öte yandan kombinin derecesinin, normal yaşam standartları için 22 derece, gece saatlerinde 17-18 olarak tutulması gerekiyor.

MERKEZİ SİSTEM Mİ KOMBİ Mİ?

En çok merak edilen merkezi sistem mi, kombi mi? sorusu ise, binanın yapısına, projenin şekline göre değişkenlik gösterse de eğer tüm daireler doluysa merkezi sistemler bireysel kullanıma göre daha ekonomiktir.

YOĞUŞMALI KOMBİLER AVANTAJLI

2018 yılında Türkiye, yoğuşmalı kombilere geçti. Ülkemizde konvensiyonel kombiden yoğuşmalı kombiye geçişle daha tasarruflu bir sistem tanıdık. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı, bacanın içerisinde gizli ısıya alarak artı değer katmakta. Hem çevre dostu hem de daha tasarruflu.

DÜŞÜK FATURA İÇİN ALINABİLECEK 7 ÖNLEM;

- Çatınızı uygun bir yalıtım malzemesi ile en az 10 santimetre kalınlığında yalıtın. Bu işlem için yapılacak masraf, sağlayacağınız yakıt tasarrufu ile en çok iki yıl içinde geri ödenecektir.

- Duvarlarınızı, mühendisin bilgisine başvurarak mantolama yaptırın. Masrafınızı 2 ile 5 yıl arasında geri alabilirsiniz.

- Kombi alırken, konuta uygun, hermetik ya da bacalı kombi alın. Cihazı çalışırken görün.

- Pencerelerinizde çift cam ya da çift pencere kullanın. Harcamanızı 5 yıl içinde geri alırsınız.

- Yoğuşmalı kombi tercih edin. Satış sonrası servis hizmeti olan, TSE ve CE belgeleri arayın ve mutlaka farklı markaları karşılaştırın.

- Oturma odaları için 22 santigrat derece, yatak odaları için 20 santigrat derece sıcaklık önerilir ancak oda sıcaklığını 1 santigrat derece düşürün.

- Oturma odaları için 21, yatak odaları için 19 santigrat dereceyi seçerseniz toplam yakıt tüketiminiz yüzde 7 azalacaktır.