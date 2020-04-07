Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı

Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı Samsun'da 2 çocuk babası 23 yaşındaki genç, doğal gaz firması tarafından evinin sayacının söküldüğünü ileri sürerek bir evin çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

07.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:09
Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı
SAMSUN - Samsun 'da 2 çocuk babası 23 yaşındaki genç, doğal gaz firması tarafından evinin sayacının söküldüğünü ileri sürerek bir evin çatısına çıkıp intihara kalkıştı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Ümit Kaya, evindeki doğal gaz ücretini ödeyemeyince SAMGAZ tarafından saati mühürlenerek doğal gazı kesildi. Ümit Kaya bu kez doğal gazı kaçak olarak kullanmaya başlayınca SAMGAZ tarafından saatinin tamamen söküldüğünü iddiasıyla 3 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahsı çatıda gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gencin düşme ve atlama ihtimali üzerine önlem aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli müzakereci polis memuru Yücel Ergenekol çatıya çıkarak Ümit Kaya'yı kısa sürede ikna edip intihar eyleminden vazgeçirdi. Polis tarafından çatıdan indirilen Ümit Kaya, kendisi için gelen ekiplere hitaben "Bu kadar insandan özür diliyorum. Ben bunaldığım için çatıya çıktım" dedi.
SAMGAZ tarafından doğal gazının kesildiğini, kaçak kullanmak zorunda kaldığını ve bu kez de firma tarafından sayacının tamamen sökülüp götürüldüğünü iddia eden Ümit Kaya, "Doğal gazımı kestiler. Kaçak kullanıyordum. 2 gün önce saati bile söktüler. 2 çocuğum var, 9 nüfusumuz var. Babamın engelli maaşı var. 500 lira gelirim var. Borç harç bir dükkan açtım. O da olmadı" ifadelerini kullandı.
Ümit Kaya ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAMGAZ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği konu hakkında açıklama yapamayacaklarını bildirdi. Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Kaya, Samsun, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Doğalgaz firmasının sayacını söktüğü iddiasıyla çatıda intihara kalkıştı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti Haberler
Koronavirüs hastalarının nasıl takip edileceği netleşti
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Koronavirüs Türkiye’de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 725 can aldı, vaka sayısı 34 bini aştı
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz Haberler
Bakan, endişe verici gelişmeyi duyurdu: Genç hastaları da kaybediyoruz
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:58: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haberler 20:54: Kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler 20:51: Keşan'da polisten şehir merkezinde ateş ölçerli denetim - Haberler 20:51: İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı! - Haberler 20:51: Evde Oyun Oynarken Corona Virüsüne Karşı Bilinçleneceğiz - Haberler 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler