Doğalgaz Kaçaklarının Japon Yapıştırıcısıyla Kapatılması Üzerine Epdk Harekete Geçti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), iç tesisat hizmeti veren bazı firmaların doğalgaz kaçaklarını japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanarak kapattığının tespit edilmesi üzerine harakete geçti.
EPDK, evlerde kullanılan doğalgazın iç tesisatını yapan şirketlere yönelik önemli bir karar aldı. Bugünki Resmi Gazetede
'de yer alan düzenlemeye göre, bazı iç tesisat firmalarının doğalgaz kaçaklarını usüle uygun olarak onarmadığı belirtild. EPDK konu hakkında yaptığı açıklamada, bu tür işlemleri yapan iç tesisat firmalarına yönelik sert tedbirler alınacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Eğer iç tesisatta dağıtım şirketi tarafından doğal gaz kaçağı veya başka bir uygunsuzluk tespit edilirse, kaçakların giderilmesi ve uygunsuzlukların düzeltilmesi için süre verilmekte, sonrasında tekrar tesisat kontrolü yapılmaktadır.Son zamanlarda yapılan kontrollerde, bazı iç tesisat firmaları tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı, ayrıca dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edildiği ve tesisata müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımına neden olunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,Japon
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18