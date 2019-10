Doğalgaz kullanan ilçe sayısı yılsonunda 550'ye ulaşacak

Doğalgaz kullanan ilçe sayısı yılsonunda 550'ye ulaşacakEPDK Başkanı Yılmaz: "Yılsonuna kadar 550'ye yakın ilçemizde doğal gaz kullanmış olacağız"İSTANBUL - EPDK başkanı Mustafa Yılmaz, "Şu an 517 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Yıl sonuna kadar 550'ye yakın ilçemizde doğal gaz kullanmış olacağız" dedi.8. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı INGAS 2019 çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi'nde 'Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz' temalı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Türkiye yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi ile Avrupa'da ilk beş ülkenin içerisinde. Doğal gazı 81 ilimize götürdük. Şu an 517 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Yıl sonuna kadar 550'ye yakın ilçemizde de doğal gaz kullanmış olacağız" dedi."Yılsonuna kadar 550'ye yakın ilçemizde de doğal gaz kullanmış olacağız"Türkiye'nin yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi ile Avrupa'da ilk beş ülkenin içerisinde olduğuna vurgu yapan EPDK Başkanı Yılmaz, "Doğal gazı 81 ilimize götürdük. Şu an 517 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Yıl sonuna kadar 550'ye yakın ilçemizde de doğal gaz kullanmış olacağız. 16 sene önce biz EPDK'ya geldiğimizde birçok ürünlerimiz dışarıdan geliyordu. Şimdi ise yaklaşık yüzde 90'dan fazlasını kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz gibi yurt dışına ihracat yapıyoruz. Yani doğal gaz sektörünü ithal ediyoruz ama doğal gaz ithal ettiğimizden dolayı da bazı şeyleri ihracat etmeye başladık. Bugün doğal gaz LNG terminallerinin de birkaç sene öncesinde bu kadar LNG terminale İhtiyaç var mı diyorduk ama şimdi belki daha da fazlasına ihtiyacımız var. Belki de komşu ülkelerimize doğal gazımızı İhraç edeceğiz. İhracat lisanslarımız başladı ve lisanslarımızı vermeye başladık" ifadelerini kullandı."Düşünemediğimiz ve hayal edemeyeceğimiz başarıları elde edeceğiz"Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Bu yılın sonuna kadar Botaş'la iletim kapasitesi üstünde hem ithalat noktalarından hem de ihracat noktalarında kapasiteler belirlenecek ve bu faaliyetlerimizde başlayacak. Dolayısıyla ben doğal gaz sektörümüzün geleceğine çok ümitle bakan biriyim daha güzel şeylere şahit olacağız. 16 sene öncesine bugüne baktığımızda kesinlikle düşünemiyorduk. Ben bugün şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki düşünemediğimiz ve hayal edemeyeceğimiz başarıları elde edeceğiz o aşamaları geçeceğiz. Biz doğal gazı borsada hisse senedi olarak, bir emtia olarak satılmasının önünü de açtık. Bugün dengeleme gazı borsada alınıp satılıyor. 2021'den sonra daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde gazı elde ettiğimiz takdir de bunları hızlı bir şekilde, borsada ve toptan gaz piyasamızda doğal gazın bir emtia gibi, kısa bir sürede elden ele dolaştığına da şahit olacağız" şeklinde konuştu.