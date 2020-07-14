Doğalgaz sayaçları endeksini geri çeken zanlı tutuklandı

İZMİR'de, doğalgaz sayaçlarının mührünü kırarak endekslerini geri çektiği tespit edilen C.Ö., suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğalgaz yetkilisi C.Ö.'nün, bazı vatandaşların faturalarını farklı yollarla düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, C.Ö.'nün, kendine ait sosyal medya hesaplarından doğalgaz faturalarını indirdiğine dair verdiği ilana ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Bir apartmana giren C.Ö., bir sayacın endeksini geri aldıktan sonra çıkarken suçüstü yakalandı. Sayaçta yapılan incelemede C.Ö.'nün önce mührü kırdığı, endeksi aldıktan sonra mührü bir kez daha onardığı ortaya çıktı. Zanlını bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 50 bin lira kazandığının belirlendiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından C.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan C.Ö.'nün sayacı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde zanlının sürekli etrafı kontrol ettiği ve endeski düşürdükten sonra binadan ayrıldığı görülüyor.