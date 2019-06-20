20.06.2019 15:12
Haberler» Güncel» Haber

DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI

DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI

KONYA'da doğal gaz arızasını gidermeye çalışan işçi Ahmet Koyuncu, meydana gelen patlamada yaralandı.

KONYA'da doğal gaz arızasını gidermeye çalışan işçi Ahmet Koyuncu, meydana gelen patlamada yaralandı.
Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan işçiler, arıza bildiriminde bulunulan belediyeye ait otobüs bakım tesisine gitti. Ekipler, arızayı giderdikten sonra yaptıkları kontrollerde gaz kaçağı olduğunu tespit etti. İşçilerden Ahmet Koyuncu, kaçağı gidermeye çalışırken, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında yerinden fırlayan doğal gaz borusu Koyuncu'nun başına isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Ahmet Koyuncu, ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, bölgede gaz kaçağı olması nedeniyle önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Ahmet Koyuncu, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 KOCAELİ Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor
17:20 Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu -2
17:20 Bartın'da sele kapılan çocuk kayboldu-3
17:19 Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu
17:19 KOCAELİ YAVUZ SONDAJ GEMİSİ YOLA ÇIKIYOR
17:19 Zabıtanın sözüne kızıp, döner bıçağı ile saldırdı
17:19 Alanya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)