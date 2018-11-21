Doğalgaz Tamamlandı Asfalt Başladı

Manisa Gaz'ın Akhisar ilçesi Efendi ve Ulucami Mahallesi'nde yürüttüğü alt yapı çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi de mevcut mahallelerde üst yapı çalışmaları başladı.
Vatandaşların kış aylarında mağdur olmaması için hızla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmasına gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyeti paylaşan mahalle muhtarları ve vatandaşlar doğal gaz çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin mahallerinde üst yapı çalışmasına başladığını belirterek teşekkür etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:04