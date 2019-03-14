Doğalgazı Açıp İntihara Kalkıştı

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde çocuklarıyla tartıştığı gerekçesiyle doğalgazı açarak intihar etmek isteyen Fatma M. (49), İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İnegöl
'ün Akhisar
Mahallesi'nde Fatma M. (49), evin üst katında oturan çocuklarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından dairesine giden Fatma M., intihar etmek için ocaktaki doğalgazı açtı. Kokunun üst kata gelmesi üzerine şüphelenen Fatma M.'nin çocukları durumdan şüphelenerek annelerinin dairesine gitti. Mutfağa giden Fatma M.'nin çocuklarından M.M. annesini baygın halde buldu. M.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplrinin ilk müdahalesinin ardından Fatma M. İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesine alınan Fatma M.'nin sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.
- Bursa
İnegöl, Bursa, Devlet Hastanesi, Güncel
Kaynak: DHA