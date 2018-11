Doğaltaş İhracatçıları Dubai Ve Muskat'tan Ortadoğu Pazarına Odaklanacak

26-29 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen DUBAI BIG 5 SHOW 2018 Fuarı ile eşzamanlı düzenlenecek olan "Dubai Sektörel Ticaret Heyeti" ile Türk doğaltaş sektörünün bu fuara katılan ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapması, Ortadoğu pazarında rekabetçi gücünün artırılması ve 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılması için Türk doğaltaşının tanıtılması, firmaların mevcut pazar payının artırılması, katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDE PROJELERE TÜRK DOĞALTAŞI SATMAK İSTİYORUZ

Türkiye'nin dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olduğunu belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünya doğaltaş ihracatının 20 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Kaya, "Türkiye doğaltaş rezervleri ile kıyaslandığında 7-8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilecek potansiyele sahip. Mevcutta ise 2.2 milyar dolar ihracatımız var. Bu ihracatımızı 7 milyar dolara çıkarmak için belirlediğimiz hedef pazarlara yönelik tanıtım organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. Petrol zengini Ortadoğu pazarında yatırımlar devam ediyor, inşaat sektörü canlılığını koruyor. Bu ülkelerdeki projelere işlenmiş ürün ihraç edeceğimize inanıyoruz " diye konuştu.

2018 YILI MART AYINDA ÇİN'İN XİAMEN ŞEHRİNDE DÜZENLENEN XİAMEN DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ

Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirdikleri bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, Türkiye'nin doğaltaş ihracatını arttırmak için 2018 yılı içinde gerçekleştirdikleri diğer önemli organizasyonları ise şöyle sıraladı; "İzmir Marble Fuarı kapsamında "Ticaret Heyeti Organizasyonu" yaptıktan sonra İngiltere, Avustralya ve İtalya'ya başarılı ticaret heyeti organizasyonlarımız oldu. Dubai ve Muskat Ticaret Heyeti Organizasyonları ile katılan ihracatçı firmalarımızın ihracat hacimlerini artırmaları, orta vadede ise çarpan etkisi yaratarak deneyimlerini diğer sektör paydaşlarına aktararak sektörün rekabetçi gücünü artırmaları için itici güç oluşturmalarını bekliyoruz."

ORTADOĞU'YA DOĞALTAŞ İHRACATI 280 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine 2017 yılının Ocak – Ekim döneminde 271 milyon dolarlık doğaltaş ihraç edilmişken, 2018 yılının 10 aylık döneminde Ortadoğu'ya gerçekleştirilen doğaltaş ihracatı 280 milyon dolara ulaştı.

Suudi Arabistan 85 milyon dolarlık Türk doğaltaşı tercihi ile zirvede yer alırken, Irak'a 51,5 milyon dolarlık Türk doğaltaşı gönderildi. İsrail 49,6 milyon dolarlık doğaltaş ihracatı ile üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Lübnan, Ürdün, Suriye, Umman takip etti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Dubai ve Muskat'ı kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu'na; "Kırlıoğlu Kimya San. Tic. A.Ş., Alimoğlu Mermer San. Tic. A.Ş., Reisoğlu Mermer San. Tic. Ltd. Şti, Alimoğlu Mermer Granit Sanayi Ve Ticaret AŞ., Ege Antik Mermer San. Tic. Ltd. Şti., Ege Doğaltaş Ve Traverten San.Tic.Ltd.Şti., Er-Ga Mermer Mad. Mak. San. Tic. Ltd. Şti., Stone Gallery Doğaltaşlar San. Ve Tic. Ltd. Şti, Sezgin İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti., Denmar Dekoratif Mermer San. Tic. Ltd.Şti., Çizgi Mermer Ve Granit San.Tic.Ltd.Şti., Emmioğlu Mermer Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ve Tümaş Mermer San. ve Tic. A.Ş." firmalarından temsilciler katılıyor.

Dubai World Trade Center'da 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan DUBAI BIG 5 SHOW 2018 Fuarı, yapı ve inşaat alanında BAE/Dubai'de bu yıl 39. kez gerçekleştirilecek ve sektörün en prestijli fuarlarından biri konumunda. 2017 yılında toplamda 110.000 m2 alanda 2.600 katılımcı ve 65.000 profesyonel ziyaretçi ile gerçekleşen fuar yapı ve inşaat sektöründeki temsilcileri bir araya getiren önemli bir fuar konumunda.

The BIG 5 fuarı Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'dan katılımcı ve ziyaretçiler ile dünya pazarında söz sahibi olmak ve bu pazarlar ile iş yapmak açısından değerlendirilmesi gereken fuarlardan biri.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve içinde bulunduğu bölgenin yapı ve inşaat sektöründeki önemli fuarlardan biri olan DUBAI BIG 5 SHOW uluslararası yapı ve malzemeleri fuarına başta Türkiye, Çin, İtalya, BAE, Almanya, Suudi Arabistan, İspanya, Fransa, Belçika, Mısır ve Hindistan olmak üzere 62 ülkeden katılım sağlanıyor.

Türk firmaları fuara yapı malzemeleri, inşaat, panel, mermer, kauçuk ürünler, hazır beton elemanları, prefabrik, iş makinaları, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi yapı sektörünün tüm alanlarındaki ürünleri ile katılım sağlarken, Türkiye ziyaretçiler için önemli bir ülke konumunda bulunuyor.