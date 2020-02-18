Dogaltaş sektörü 20 Şubat'ta Afyon'da buluşuyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Akrones Otel'de 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan 40 firmanın başarısının taçlandırılacağını söyledi.

"Egeli madenciler olarak 946 milyon dolarlık ihracat yaparak, 2019'u yüzde 3'lük artışla kapattık. Afyonkarahisar'da geçen sene toplam 363 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Madencilik sektörü ise 201 milyon dolarlık ihracatla Afyon'un toplam ihracatının yüzde 55'lik kısmını tek başına göğüsledi. Bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran 40 ihracatçımız 142 milyon dolarla Afyonkarahisar'ın maden ihracatına yüzde 70 katkı sağladı."

152 firmaya ödül dağıtılacak

Kaya,geçen sene 500 bin dolar ve üzeri ihracat yapan 189 firmaya ödüllerini verdiklerini hatırlattı.

"Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir ve Bursa'da 5 tane ödül töreni yaptık. Bu sene ise ihracatımızdaki olumlu ivmeyle beraber 6 tane ödül töreni yapacağız. Afyonkarahisar'dan sonra ikinci durağımız 5 Mart'ta Denizli olacak. 31 Mart'ta İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ile beraber ilk defa Ustalara Saygı Töreni'ni yapacağız. Sektöre uzun yıllar emek vermiş 70 yaş üzeri ihracatçılarımızı ödüllendireceğiz. 17 Nisan İzmir-Manisa, 4 Haziran Muğla-Aydın ve son olarak da Bursa'da Blok Mermer Fuarı'yla eş zamanlı olarak final yapacağız ve 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan 152 firmaya ödül vereceğiz."

EMİB'ten Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne hediye

Türk doğaltaşının yurt dışında yer almasında analiz ve raporlamanın rolünün büyük olduğunu anlatan Mevlüt Kaya, Afyon Doğaltaş Analiz laboratuvarının öneminden bahsetti.

"Afyon Doğaltaş Analiz laboratuvarı, 2008'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle kurduğumuz Türkiye'nin en kapsamlı doğaltaş ve agrega laboratuvarlarından birisi. Taşlarımız burada analiz ediliyor ve dünyadaki birçok inşaat yatırımı projesinde yer alıyor. Laboratuvardaki cihazların hepsini Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne bağışladık. Afyon programımız sırasında cihazların hibe edilmesi ile ilgili protokol imzalayacağız."

Maden pazarı derinleşiyor

Mevlüt Kaya, başta Çin, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

"Çin, 695 milyon doları doğal taş olmak üzere 1 milyar 345 milyon dolarlık ihracatla en büyük pazarımız. Madencilik sektörünün de ihracat yaptığı 198 ülke arasında açık ara birinci sırada. Hızla yayılan coronavirüs salgını yüzünden ticaretimiz sekteye uğradı ama sürdürülebilir kalkınmayı yeni pazarlarla güçlendireceğiz. Ticaret Bakanlığı destekli iki adet URGE Projesi yürütüyoruz. Hindistan ve Katar'a Sektörel Ticaret Heyeti organize ettik, görüşmelerimiz verimli geçti. İhracatçılarımız dünyanın her yerinde boy gösteriyor. Onlar Türkiye'nin dünya ticaretine açılan kapısı, küresel rekabetin önemli birer oyuncusu."

Ayrıca ödül töreninde Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer konuşma yapacak. İZFAŞ da 1-4 Nisan'daki Marble fuarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirecek.