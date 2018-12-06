Doğaltaş Sektörü Kaybını; Hindistan, ABD ve Orta Doğu'da Telafi Edecek

06 Aralık 2018 Perşembe 11:53



06 Aralık 2018 Perşembe 11:53

Türk doğaltaş sektörü en büyük ihraç pazarı Çin'de 2018 yılında yaşadığı daralmayı Orta Doğu, Hindistan ve ABD pazarında telafi etmek için kolları sıvadı.Doğaltaş sektöründe ihraç pazarlarını çeşitlendirerek, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, petrol zengini Orta Doğu pazarındaki konumunu güçlendirmek ve işlenmiş ürün ihracatını arttırmak için Dubai ve Muskat'a sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdi.26-29 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Dubai Bıg 5 Show 2018 Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Dubai sektörel ticaret heyeti ile Türk doğaltaş sektörünün bu fuara katılan ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapması sağlandı.Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk Doğaltaş Sektörü'nün Orta Doğu pazarında rekabetçi gücünün artması ve toplam ihracatları içinde işlenmiş ürün ihracatının payının yükselmesi adına başarılı bir organizasyona imza attıklarını, sektörel ticaret heyetinin meyvelerini 2019 yılında toplayacaklarına inandıklarını kaydetti.Orta Doğu ülkelerine 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 333 milyon dolarlık doğaltaş ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Kaya, "Türkiye'nin toplam doğaltaş ihracatının yüzde 6'lık düşüşle 1 milyar 887 milyon dolardan, 1 milyar 767 milyon dolara geriledi ortamda Orta Doğu ülkelerine yaptığımız doğaltaş ihracatı yüzde 4'lük artışla 320 milyon dolardan 333 milyon dolara yükseldi. Orta Doğu pazarında yürüteceğimiz projelerle 2019 yılında bu pazardaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.Petrol zengini Orta Doğu pazarında yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:"Orta Doğu'da inşaat sektörü canlılığını koruyor. Sektörel ticaret heyetine katılan 13 firmamız 40 ithalatçı firma ile Dubai ve Muskat'ta verimli görüşmeler yaptı. Bu ülkelerdeki projelere işlenmiş ürün ihracatımız 2019 yılında artacak."Sırada ABD ve Hindistan varOrta Doğu pazarına yönelik düzenledikleri sektörel ticaret heyeti sonrasında 2019 yılının ilk aylarında Hindistan ve Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) yönelik sektörel ticaret heyeti organizasyonları olacağını anlatan EMİB Başkanı Kaya, "20-25 Ocak 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik San Francisco-Las Vegas sektörel ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. ABD'nin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşları sonrasında Çin'den yaptığı doğaltaş ithalatına yüzde 25 ek vergi geldi. Bu durum bizlerin ABD pazarındaki rekabetçiliğini arttıracak. ABD'ye işlenmiş ürün ihracatımızı arttırabileceğimize inanıyoruz. ABD'ye yönelik sektörel ticaret heyetinin hemen arkasından 30 Ocak-4 Şubat 2019 tarihlerinde Hindistan'ın Jaiupur şehrine yönelik sektörel ticaret heyeti yapacağız. Bu organizasyonlarla pazar çeşitliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine yapılan doğaltaş ihracatında Suudi Arabistan 94,5 milyon dolarlı ilk sırada yer alırken, Irak 57,9 milyon dolarlık Türk doğaltaşı tercih etti. İsrail, 55 milyon dolarlık ithalatla Orta Doğu ülkeleri arasında üçüncü sıranın sahibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 48,7 milyon dolarlık Türk doğaltaşı ihraç edildi. - İZMİR