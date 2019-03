Kaynak: İHA

Türk doğaltaş sektöründe Çin seferberliği yaşanıyor. Türkiye 'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğaltaş ihracatçıları en büyük ihraç pazarları Çin'de 6-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri 'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Her renk ve desen skalasında dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğaltaş ihracat pazarındaki konumunu daha yukarı taşımak için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı büyük bir fırsat olarak görüyor. ABD ile Çin masaya oturdu sektörün 2019 yılı umutları arttıEge Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya , Xiamen Fuarı için yola çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti 'nin ticaret savaşlarını sona erdirmek için masaya oturmalarının doğaltaş sektörü için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti. Kaya, "İnadına üretim, inadına ihracat" mottosuyla hareket ediyoruz. Bu mottomuzun içini doldurmak amacıyla milli ve bireysel katılımlarla 150 firma ile Çin'e çıkarma yapacağız. Yıl içinde sektörel ticaret heyetleriyle URGE Projelerimizle "İnadına Üretim, İnadına İhracat" mottomuzun arkasında olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.Amaçlarının ihracatta sürdürülebilir olduğunu ifade eden EMİB Başkanı Kaya, "Çin'de Xiamen Fuarı sırasında amacımız blok mermer ihracatı yanında, işlenmiş ürün ihracatımızı arttırmak ve büyük mimari projelere Türk doğaltaşının girmesini sağlamak olacak. Xiamen Fuarı'nı başarılı bir şekilde tamamlayıp o moralle İzmir Marble Fuarı'nda dünyanın dört bir tarafından alıcıları Türkiye'ye ağırlamak ve ihracatımızı arttırmak istiyoruz""Türkiye çok avantajlı bir ülke"Türk doğaltaş sektörünün 7 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatan EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Bu hedefe rahatlıkla ulaşacak doğaltaş rezervine sahibiz. Rezervin ötesindeki şansımız, renk seleksiyonumuz. Hangi taş moda ise onu sahaya sürebiliyoruz. Modadan çok etkilenmeyen, değişmeyen taşlarımız var. Dün açıp olmaz deyip kapattığımız ocaklar şu an moda. Örneğin gri taşlar. Uç ürünlere yönelirsek, ülkemizdeki algıları yenebilirsek, belediyeleri de işin içine sokarsak inanın kimsenin hayal etmediği yere geliriz. Türk halkının sahibi olduğu madenlerde biz kiracıyız. Türk insanının hassasiyetlerini öne alarak üretim ve ihracat yapacağız. Türk madenciliğinin gerçek değerini bulması için URGE Projesi, Ar-Ge Merkezi çalışmalarımız devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.Wechat'te Türk doğaltaş sayfası yayına giriyorXiamen Fuarı sırasında Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Önen 'in de katılımıyla Çin'in sosyal medya platformu Wechat'te Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Xiamen Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile katılan firmaları tanıttığı sosyal medya sayfasının lansmanı yapılacak.Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Ege Maden İhracatçıları Birliği gerçekleştirecek. 3 bin 175 metrekarelik alanda 72 doğaltaş ihracatçısı firma Türkiye'nin zenginliklerini dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara tanıtacak ve ihracat hedeflerimize ulaşmamız için çaba gösterecek. Bireysel katılımlarla Türkiye 150 firma ile Xiamen Fuarı'nda temsil edilecek ve uluslararası katılımında dünya birincisi konumunu güçlendirerek koruyacak."İnadına üretim, inadına ihracat" sloganıyla hareket ederken, Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ocak ayında Hindistan Ticaret Heyeti Organizasyonu ile başladığı Türk doğaltaşını tanıtma atağını, 6-9 Mart 2019 tarihlerinde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda sürdürecek. EMİB'in 2019 yılı içindeki diğer faaliyetleri ise; İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, ABD, İngiltere Dubai ve İtalya Ticaret Heyeti olacak. EMİB, yıl içinde tespit edeceği 3 ülkeye daha sektörel ticaret heyeti planlıyor. EMİB, 2018 yılında ise, Xiamen ve Marble Fuarları dışında; İngiltere, Avustralya , İtalya, Dubai ve Muskat'a yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonlarına imza atmıştı. - AYDIN