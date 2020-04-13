Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşında? Doğan Cüceloğlu eserleri
Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatı araştırılıyor. Ailelerin, iş insanlarının, öğretmenlerin davranışlarını, bilimsel psikoloji kapsamında incelediği çeşitli kitaplar kaleme aldı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Doğan Cüceloğlu eşi kim? Doğan Cüceloğlu biyografisi...
Doğan Cüceloğlu kitapları neler? Illinois Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını yaptıktan sonra Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde görev aldı. Kaliforniya Üniversitesi'nde de çalışmalar yürüttü. Psikolog Cüceloğlu, California Eyalet Üniversitesi'nde de çalıştı. Türkiye'de de çeşitli seminerler veriyor.
DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?
Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.
Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenliyor. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme alıyor.
Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan cüceloğlu'nın Timur adında da bir oğlu bulunuyor.
DOĞAN CÜCELOĞLU KİRAPLARI
Derviş'in Aklı Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler, 2016
Öğretmen Olmak
İnsan İnsana
İnsan ve Davranışı
İçimizdeki Çocuk
İyi Düşün Doğru Karar Ver
Yetişkin Çocuklar
İçimizdeki Biz
Savaşçı
'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim
'Mış Gibi' Yaşamlar
Başarıya Götüren Aile
Bir Kadın Bir Ses
Korku Kültürü
İletişim Donanımları
Onlar Benim Kahramanım
İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog
İnsan İnsana Sohbetler 1
Gerçek Özgürlük