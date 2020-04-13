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Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşında? Doğan Cüceloğlu eserleri

Psikolog Doğan Cüceloğlu hayatı araştırılıyor. Ailelerin, iş insanlarının, öğretmenlerin davranışlarını, bilimsel psikoloji kapsamında incelediği çeşitli kitaplar kaleme aldı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Doğan Cüceloğlu eşi kim? Doğan Cüceloğlu biyografisi...

13.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:47
Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşında? Doğan Cüceloğlu eserleri

Doğan Cüceloğlu kitapları neler? Illinois Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını yaptıktan sonra Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde görev aldı. Kaliforniya Üniversitesi'nde de çalışmalar yürüttü. Psikolog Cüceloğlu, California Eyalet Üniversitesi'nde de çalıştı. Türkiye'de de çeşitli seminerler veriyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu nereli, kaç yaşında? Doğan Cüceloğlu eserleri

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenliyor. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme alıyor.

Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan cüceloğlu'nın Timur adında da bir oğlu bulunuyor.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİRAPLARI

Derviş'in Aklı Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler, 2016

Öğretmen Olmak

İnsan İnsana

İnsan ve Davranışı

İçimizdeki Çocuk

İyi Düşün Doğru Karar Ver

Yetişkin Çocuklar

İçimizdeki Biz

Savaşçı

'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

'Mış Gibi' Yaşamlar

Başarıya Götüren Aile

Bir Kadın Bir Ses

Korku Kültürü

İletişim Donanımları

Onlar Benim Kahramanım

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

İnsan İnsana Sohbetler 1

Gerçek Özgürlük

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Doğan Cüceloğlu, Gündem, Magazin, Güncel
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