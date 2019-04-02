Doğan Dede Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MUŞ VARTO belediye başkan adayı olan Doğan Dede isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUŞ VARTO ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Doğan Dede isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MUŞ VARTO adayı Doğan Dede kimdir? Bağımsız MUŞ VARTO adayı Doğan Dede yüzde kaç oy aldı?

Doğan Dede Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MUŞ VARTO belediye başkan adayı olarak gösterilen Doğan Dede VARTO ilçesinde % 2,26 oranında oy almıştır. VARTO ilçesinde % 2,26 oranında oy olan Doğan Dede adlı Bağımsız adayı toplamda 103 adet oy sayısına ulaştı.

Doğan Dede Kimdir?

ADAY -CHP -MUŞ -VARTO

MUŞ VARTO ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.