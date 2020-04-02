Doğan Grubu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 Milyon TL destek

Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na; Doğan Holding adına 5 Milyon TL, Aydın Doğan Vakfı adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 500 Bin TL ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 500 Bin TL, Hepsiburada adına T.C. Sağlık Bakanlığı'na 1,5 milyon TL değerinde 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni, Nesine.com adına 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyon TL bağışla destek veriyor.

Doğan Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Güven, sevgi ve dayanışma gibi bizi biz yapan, bizi bir arada tutan ortak değerlerimizin ışığında, ülkemizin ve milletimizin bu zorlu süreci geride bırakacağına inancımız tam! Yaşadığımız bu zor günlerde büyük bir fedakarlıkla çalışan, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm vatandaşlarımız için sahada görev yapanlara minnettarız. Bugün akaryakıt perakendesi, enerji, sanayi, motorlu taşıtlar, finansal hizmetler, internet - eğlence - medya, gayrimenkul, ticaret ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Doğan Grubu olarak 61 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemize ve milletimize destek olmak, birlik ve beraberliğe katkı sunmak bizim için çok önemli. Bu topraklardan kazandıklarımızı, devletimizle, halkımızla ve bu büyük mücadelede en büyük gücümüz olan sağlık çalışanlarıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emekleriyle, varlıklarıyla, sabırlarıyla katkı veren her kişi ve kuruma teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: Bültenler