Doğan Köroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI KURŞUNLU belediye başkan adayı olan Doğan Köroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI KURŞUNLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Doğan Köroğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI KURŞUNLU adayı Doğan Köroğlu kimdir? BTP ÇANKIRI KURŞUNLU adayı Doğan Köroğlu yüzde kaç oy aldı?

Doğan Köroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI KURŞUNLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Doğan Köroğlu KURŞUNLU ilçesinde % 0,65 oranında oy almıştır. KURŞUNLU ilçesinde % 0,65 oranında oy olan Doğan Köroğlu adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI KURŞUNLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.