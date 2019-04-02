Doğan Özmaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP OĞUZELİ belediye başkan adayı olan Doğan Özmaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP OĞUZELİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Doğan Özmaya isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP OĞUZELİ adayı Doğan Özmaya kimdir? Bağımsız GAZİANTEP OĞUZELİ adayı Doğan Özmaya yüzde kaç oy aldı?

Doğan Özmaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP OĞUZELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Doğan Özmaya OĞUZELİ ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. OĞUZELİ ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Doğan Özmaya adlı Bağımsız adayı toplamda 100 adet oy sayısına ulaştı.

Doğan Özmaya Kimdir?

Doğan Özmaya, 1975 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlkokulu burada tamamlayan Özmaya, ilkokuldan sonra iş hayatına atıldı. O günden bu güne kadar esnaflığa devam eden Özmaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doğan Özmaya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.



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