Doğan Paltalı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY GÜZELYURT belediye başkan adayı olan Doğan Paltalı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY GÜZELYURT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Doğan Paltalı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY GÜZELYURT adayı Doğan Paltalı kimdir? BTP AKSARAY GÜZELYURT adayı Doğan Paltalı yüzde kaç oy aldı?

Doğan Paltalı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY GÜZELYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Doğan Paltalı GÜZELYURT ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. GÜZELYURT ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Doğan Paltalı adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY GÜZELYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.