Doğan Ürgüp Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp oldu. BBP adayı Doğan Ürgüp, Sivas belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sivas belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp ile ilgili seçim sonuçları ve Sivas belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sivas belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sivas aday yarışı ve Sivas seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sivas Seçim Bilgileri

Sivas belediyesi için toplam sandık sayısının 699 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi için açılan sandık sayısının ise 699 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sivas belediyesi için katılım oranının ise % 84,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sivas toplam seçmen sayısının ise 229.430 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 194.541 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP Sivas belediye başkan adayı olarak gösterilen Doğan Ürgüp, Sivas yarışında % 36,45 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Doğan Ürgüp toplamda 68.900 adet oy sayısına ulaştı.

Doğan Ürgüp Kimdir?

Doğan Urgüp, 1956 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta yaptı. Ankara'da başladığı yüksek öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Sivas'ta başlayan ticari hayatını, Ankara'da kurduğu ortaklıklarla devam ettirdi. BBP Sivas Belediye Başkanı adayı olarak girdiği 29 Mart 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerini kazanarak 5 yıl süreyle Sivas Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Doğan Urgüp, evli 3 çocuk babasıdır.

BBP Sivas belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.