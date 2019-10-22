Doğan Zorlu, IBS Plasman ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na Atandı

Doğan Zorlu, Hertfordshire Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlamasının ardından 11 yıl boyunca Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra Axa Partners'ta Ülke Satış Lideri olarak çalışmıştır. Son olarak Unico Sigorta'da Satış Kanalları, Ticari ve Reasürans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür

Türkiye'de istikrarlı şekilde büyümesini sürdüren ve kadrosunu deneyimi isimlerle güçlendiren IBS'in son transferi olan Doğan Zorlu, Ekim 2019 itibariyle yeni görevine başladı.

"Sektördeki İstikrarlı Büyümemizi Deneyimli İsimler İle Pekiştiriyoruz"

Doğan Zorlu'nun atanmasına dair değerlendirmede bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi; "Türkiye'nin sigorta brokeri olarak sektör liderliğine oynayan bir şirketiz. Global yerli karma sermayemizle rakiplerimizi takip etmek yerine en iyilerden oluşan ekibimizle kendi kültürümüzü yaratarak farklılaşma yolunda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Son transferimiz olan Doğan Zorlu'nun IBS Plasman ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasıyla şirketimizin güçlenerek gelişeceğine inanıyorum" dedi.