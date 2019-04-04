Doğanın Enerjisi Evinizde: Bıçkı Ahşap Tasarım

Bıçkı Ahşap Tasarım firma sahibi Fatih Ölmez, "EYP Özen İnşaat adı altında 12 yıl önce kurulan bir firmayız. Tamamen ahşap üzerine çalışıyoruz. Ahşap-ahşap tasarım, iç-dış tasarım olmak üzere çalışıyoruz. Bu alanda ürünler ortay çıkarıyoruz. Ev ve iş yerlerine özel yaptığımız tasarımlar var. TV ünitesi, konsol ve komidin gibi birçok ev ürünün yapabiliyoruz. A'dan Z'ye ahşap üzerine bütün uygulamaları yapabiliyoruz." dedi.

"ÜRÜNÜMÜZ 12 AŞAMA ORTAYA ÇIKIYOR"

Firma Sahibi Fatih Ölmez, "Mevcut uygulamaları farklı yapmak ve farklı uygulamak. Kullandığımız kimyasalları sağlığa uygun halde kullanmak, dayanıklı ürünleri ortaya koymak bizi rakiplerimizden bir adım öne taşıyor. Alerji, dayanıklılık, ısıya dayanma gibi birçok testten geçen ürünlerimiz en son aşama tüketicinin karşısına çıkıyor. Bu kaliteli ürünlerin ortaya çıkması 12 aşamada gerçekleşiyor. Ham madde olarak başlayan kesme ile devam eden ve tüm işleri özenle yapıldıktan sonra ortaya çıkan bir ürün oluyor. Ürünlerimizi el emeğidir, çok ciddi zaman ve uğraş ile yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEV EKİPLE BÜYÜK HİZMET

Fatih Ölmez, "Biz 48 kişiden oluşan bir ekibiz. Bu dev kadroyla yurt içi ve yurt dışı pazarına hizmet ediyoruz. Nijerya, İsrail, Almanya, Hollanda, Amerika'nın içerisinde yer aldığı birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağaç kesme taraftarı olan bir firma değiliz biz. Ya doğal afette zarara uğramış ya fosil olan ağaçları ya da kesme yaşına gelmiş ağaçları kesiyoruz. Kestiğimiz bir tomruk için 20 fidan dikiyoruz ve doğaya saygımızı gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"NEM ORANI KALİTE İÇİN ŞART"

Ölmez, "Ağaçlarımız da olması gereken bir nem oranı var bunu iyi yakalamak gerekiyor. Nem oranının düşük olması gerekiyor eğer olmazsa çatlama, kavrulma ve kurtlanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu bizim işte yaşadığımız en büyük sorun oluyor. Bu sorunu yaşayan ağaç ile yapılan ürün hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor." diye konuştu.