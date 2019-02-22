Doğanın İçinde Muhteşem Merkez

Kaynak: İHA

Buca Belediyesinin eşsiz ve el değmemiş doğası ile İzmir'in incisi Buca Kaynaklar bölgesine kazandırdığı İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, izci gruplarının ve doğaseverlerin akınına uğruyor. Ağaç evi, 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile doğaseverleri kucaklayan merkez, açıldığı günden bu yana 28 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yeşilliklerin arasında konumlanan bungalovlarında bin 600 yatılı misafir ağırlayan merkez, izcilik ve doğa kulüplerinden 600 sporcuya da ev sahipliği yaptı.Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, İzmirlilerin vazgeçemediği mekanlar arasında başı çekiyor. Yemyeşil doğa ile bütünleşmiş ağaç evi, bungalovları ve aktivite alanları ile ziyaretçilerine dingin ve huzurlu bir ortam sunan merkez, yoğun ders programlarından bunalan öğrencilerin, izcilik gruplarının ve doğaseverlerin birinci tercihi oldu. Merkez, yaklaşık iki yılda 28 bin doğaseveri ağırlamanın gururunu yaşıyor.150 izci bir aradaMerkez, izcilik gruplarının eğitim alanı olarak tercih ettiği alanlar arasında. Son olarak İzmir'de faaliyet gösteren izcilik gruplarından 150 izciyi ağırlayan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, yeşilin her tonunun kendini gösterdiği, şehir gürültüsü ve beton yığınlarından uzak oksijen deposu özellikleriyle izcilere unutulmaz zamanlar yaşattı. Çoğunluğu engelli izcilerden oluşan grup, engelli bireyler için de özel olarak düzenlenmiş olan merkezde rahat ve konforlu zaman geçirmenin keyfini yaşadı. Gündüz saatlerini izcilik eğitim ve ritüelleri, doğa gezileri, hobi bahçesi faaliyetleri, tırmanma duvarı, okçuluk ve oryantiring etkinlikleriyle geçiren izciler, havanın kararmasıyla kamp ateşi etrafında toplanıp müzik eşliğinde keyifli sohbetlere yelken açtı.2 yılda 28 bin ziyaretçiKaynaklar bölgesinde gençlerin ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olan 5 bin metrekare alana konumlanan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, ağaç evi, 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile doğaseverleri kucaklıyor. Merkez, bisikletçiler için özel olarak yapılan tamir noktaları ile de yüzlerce sporcuyu ağırlayarak Kaynakların sağlık dolu doğasında gönül rahatlığıyla bisiklet sürmelerine imkan sağlıyor. - İZMİR