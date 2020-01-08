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Doğanın korunmasına dikkati çekmek için ağaçlara el örgüsü "kazak" giydirdiler

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) bir grup öğrenci, doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla "Renk A Renk" adlı ağaç giydirme etkinliği düzenledi.

08.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:32Doğanın korunmasına dikkati çekmek için ağaçlara el örgüsü
Üniversitesinden (BUÜ) bir grup öğrenci, doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla "Renk A Renk" adlı ağaç giydirme etkinliği düzenledi.
Tıp Fakültesinde seçmeli "El Örgüleri ve Çarpana Dokuma" dersi alan öğrenciler, yaptıkları el örgüsü dokumaları fakülte bahçesindeki bazı ağaçlara giydirdi.
BUÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Sevgi Yüksel Uzunöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin uygulamayla el örgü tekniği ile geleneksel motifleri gelecek nesillere aktarmak için deneyim kazandığını söyledi.
Etkinliği ders verdiği 36 öğrenciyle gerçekleştirdiklerini belirten Uzunöz, "Doğaya karşı duyarlı olmayı hatırlatması açısından hoş izler bırakacağını umduğumuz bu çalışmalar, doğanın korunması ve gelecek nesillere aldığımızdan daha iyi durumda devredilmesi konusunda farkındalık oluşmasını sağlayacaktır." dedi.
Ağaç giydirmenin öğrencilere olumlu yansıdığını dile getiren Uzunöz, gençlerin örgüye ve geleneksel el sanatlarına ilgilerinin arttığını ifade etti.
Uzunöz, fakülte bahçesindeki diğer ağaçlar için de el örgüsü dokuma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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