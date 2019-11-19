Doğanın rehberini resimlere anlattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Bolaman Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Yılmaz Karaca Ünye Devlet Hastanesi'nde "Göz Kararı Anadolu" isimli fotoğraf sergisi açtı.



Yaklaşık 12 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Karaca, Ünye Devlet Hastanesi giriş katında açılan fotoğraf sergisinde ödüllü 32 adet fotoğrafını sergiledi.



Serginin açılışında konuşan Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu, "Ünye Devlet Hastanesi olarak belki de bir ilke adım atacağız. Hastalara sağlık hizmeti vermenin yanında sanata da yardımcı olmak ve katkı sağlamak istedik. Fotoğraf sanatçımız Yılmaz Karaca'ya sergisi için hastanemizde olanak sağladık. Sağlığın yanında sanata da her zaman katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Öğretmenliğinin yanı sıra fotoğrafla da ilgilendiğini ifade eden Yılmaz Karaca, "Ben Bolaman Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapmaktayım. Bunun yanı sıra fotoğraf sanatıyla da yaklaşık 12 yıldır ilgileniyorum. Bu serginin ilkini geçen sene 24 Kasım'da Fatsa Kültür Sarayında açmıştık. Bugün de sergimizi Ünye Devlet Hastanesinde açmak nasip oldu. Hastaneleri sadece hastaların gelip gittiği yerler değil aynı zamanda sanatla, doğayla bütünleşik bir yer olduğu fikrini insanlara vermek için bu sergi güzel bir başlangıçtır. Sergimizde Türkiye'nin farklı yerlerinden çekilen 32 adet fotoğrafımız var. Bu fotoğrafları sergiye seçme nedenim ise bunları ödüllü fotoğraflar olmasıdır. 15 gün boyunca sergimiz devam edecek ve umarım keyif alırsınız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA