Doğanın Saf ve Temiz Armağanı: El Yapımı Defne Yaprağı Sabunu

Cildinize verdiğiniz değerin farkında olan The Soap Factory, doğal ve besleyici özellikli el yapımı defne yaprağı sabunu ile kişisel bakım alışkanlıklarınızı kökünden değiştiriyor. İlk deneyiminizde itibaren cildinizle mükemmel bir uyum yakalayacak olan doğal sabun, vazgeçilmez bakım ürününüz olacak.

DOĞAL ECZA DEPOSU

El yapımı defne yaprağının faydalarını saydığımızda karşımıza bir ecza deposu manzarası çıkıyor. Saç ve cilt üzerinde yenileyici ve onarıcı etkileri olan el yapımı defne yaprağı sabununu üreticiler her yaş gurubuna tavsiye ediyor.

El yapımı defne yaprağı sabunu, ergenlikte oluşan sivilceler için doğal bir çözüm kaynağıdır.

Yağlı ciltlerin imdadına yetişir. Yağlı ciltlerdeki siyah nokta ve sivilce gibi oluşumları engeller.

Doğal defne yaprağını düzenli kullandığınızda varisli bölgelerde rahatlama etkisi gösterir. Banyo sırasında bu bölgelere ekstra masaj yapmanız gerekiyor.

Ayakta ve elde oluşan mantar oluşumlarını engeller.

Doğal peeling işlevi görür.

Bebeklerde pişiği engeller.

Saç diplerinde oluşan yaralar, el yapımı defne yaprağı sabunu ilde iyileşir.

Ciltteki güneş ve yaşlılık etkilerini azaltır.

Sivilce izlerini giderir.

Cilt kuruluğunu engeller.

EL YAPIMI DOĞAL DEFNE YAPRAĞI SABUNU NASIL KULLANILIR?

Sabunu kullanmaya başlamadan önce cildinizi yıkamalısınız. Cildinizi duruladıktan sonra The Soap Factory El Yapımı Defne Yaprağı Sabunu'nu dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Sabunu uyguladıktan sonra bir süre bekleyin. Sonra bol su ile cildinizi durulayın. Banyo sonrası sabunu kurulanın ve nemsiz kuru bir bölmede muhafaza edin.

(İLANDIR)