Doğankent Belediyesinden Enflasyonla Mücadeleye Destek

Doğankent
Belediyesince ev ve iş yerlerinde su ile atık su bedellerinde yüzde 10 indirim yapıldı.
Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2014 yılında göreve geldiğinden bu yana vatandaşların ekonomik durumunu göz önüne alarak suya hiç zam yapmadıklarını söyledi.
Enflasyonla mücadeleye katkı amaçlı olarak indirim yaptıklarını belirterek, "Almış olduğumuz kararla Ocak 2019 yılından itibaren konutlarda kullanılan sularda ton başı 1 lira olan rakam 0,90 kuruşa çekilmiştir. Yine atık su bedellerinde de yüzde 10 indirim yapılmıştır." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:08