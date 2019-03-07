Doğankent'te Çiftçilere Proje Destekleri Anlatıldı

GİRESUN(AA) - TKDK Giresun
İl Koordinatörlüğü ve Doğankent
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik proje bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Doğankent İmam-Hatip Lisesi salonunda yapılan toplantıda, IPARD II Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemine ilişkin çiftçilere bilgiler verildi.
TKDK İl Koordinatörlüğü Proje Birim Amiri Cenk Çekiç, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi, et kesimhaneleri, su ürünleri, kanatlı kesimhanelerini kapsayan 30 bin ile 3 milyon lira arasındaki projelere, yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını söyledi.
Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Babayiğit, TKDK personeli ve muhtarlar katıldı.
Güncel
Kaynak: AA