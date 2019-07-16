16.07.2019 14:15
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Doğankent'te, "FETÖ, Dini İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" konferansı

Doğankent

Doğankent Müftülüğü tarafından "FETÖ, Dini İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" konulu konferans düzenlendi.

Doğankent Müftülüğü tarafından "FETÖ, Dini İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü" konulu konferans düzenlendi.
Giresun Üniversitesi Doğankent Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan ilçe müftüsü Nurullah Oruç, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin milletin canları pahasına olan direnişiyle başarıya ulaşamadığını söyledi.
15 Temmuz'un bir desten, bir demokrasi mücadelesi olduğunu vurgulayan Oruç, şöyle konuştu:
"Bu hain darbe girişimi semalarda yükselen sala sesleriyle, kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin azim ve istikrarlı bir şekilde dik durmalarıyla bastırılmış, minarelerden yükselen sala sesi uçağın tankın ve tüfeğin seslerini yenmiştir. 15 Temmuz, 250 şehidimizin kanlarıyla yazdığı bir destan, bir kurtuluş ve bir demokrasi mücadelesidir. Biz bugün nefes alabiliyorsak, rahatça ve emniyetli bir şekilde yaşayabiliyorsak aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz."
Kaynak: AA
Doğankent, Güncel

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