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Doğankent'te gazilere madalya ve beratları verildi

Giresun'un Doğankent ilçesinde 4 gaziye madalya ve beratları verildi.

26.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:54Doğankent'te gazilere madalya ve beratları verildi
'un ilçesinde 4 gaziye madalya ve beratları verildi.
Doğankent Kaymakamlığında, gazileri Zeki Bayram, Celal Karabadayı ve Ali Aslan ile Suriye'de gazi olan Kadir Sarı'ya madalya ve beratlarının verilmesi için tören düzenlendi.
Törende, Kaymakam Tuncay Karataş ile Belediye Başkanı Rüşan Özden, gazilere madalyaları ile beratlarını verdi.
Törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Kemal Bodur, Doğankent İlçe Emniyet Amiri Komiser Kenan Altun ile gazi yakınları katıldı.

Doğankent, Giresun, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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