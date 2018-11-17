Doğankent'te Hırsızlığa Karşı Önlemler Anlatıldı

Doğankent
ilçesinde polis ekipleri yaptıkları çalışmayla hırsızlık olaylarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri anlattı.
İlçe Emniyet Amirliğince uygulamaya konulan Hırsızlığa Davetiye Çıkarma Projesi kapsamında, polis ekiplerince ev ve iş yerlerine yapılan ziyaretlerle hırsızlık olaylarının oluşmadan önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı broşür dağıtılarak, bilgi verildi.
İlçe Emniyet Amiri Nurşani İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet personelinin vatandaşların huzur ve güven içerisinde olmaları için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda ilçemizde apartmanların giriş kapılarının açık bulundurulmaması konusunda uyarılar yaparak bilgilendirildi. İş yeri sahipleriyle birebir görüşerek hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları hakkında bilgilendirme yaptık."
Polis,Doğankent
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:39